Home

Cronaca

Maltempo, codice giallo per temporali, vento e mareggiate fino a sabato 30 agosto

Cronaca

29 Agosto 2025

Maltempo, codice giallo per temporali, vento e mareggiate fino a sabato 30 agosto

Livorno 29 agosto 2025 Maltempo, codice giallo per temporali, vento e mareggiate fino a sabato 30 agosto

Migliorano le condizioni meteo ma permane ancora un po’ di instabilità. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti, valido dalle 22 di stasera fino alle 13 di domani, sabato, limitatamente alle zone di nord-ovest e isole. Un altro codice giallo per vento e mareggiate, dalle 15 di oggi fino alle 13 di domani, riguarda invece la costa centro-settentrionale e le isole.

Oggi pomeriggio possibilità di rovesci o brevi temporali sulle zone orientali. Peggioramento nella notte e mattina di domani, con temporali anche forti sulla costa centro-settentrionale, localmente accompagnati da colpi di vento o grandinate. Instabile anche nel pomeriggio di domani con rovesci o temporali sulle zone interne.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo.