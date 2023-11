Home

Maltempo, Confagricoltura Toscana: “Più peso nei Consorzi di Bonifica agli agricoltori, per salvaguardare il territorio”

4 Novembre 2023

Firenze, 3 novembre 2023 – “Gli agricoltori di Confagricoltura Toscana sono vicini alle vittime di questa sciagura”.

Così Marco Neri, presidente di Confagricoltura Toscana in riferimento alle conseguenze del maltempo che si è abbattuto sulla regione, causando danni e vittime.

“Purtroppo si è verificato quello che gli agricoltori denunciano da tempo: il nostro territorio non è resiliente verso le emergenze del clima che sta cambiando rapidamente. Un fenomeno che ha portato oltre 200 litri d’acqua per metroquadro nelle nostre zone era fino a qualche anno fa inimmaginabile: in poche ore è caduto circa un quarto delle precipitazioni annue medie della nostra area”.

Cambiamenti tanto rapidi nel clima impongono, per Confagricoltura, un cambiamento altrettanto rapido da parte delle politiche del territorio.

“E’ necessario cambiare le regole di ingaggio all’interno dei Consorzi di Bonifica, dando più rappresentanza gli agricoltori che conoscono meglio dei politici, presidiandolo, il territorio e quindi le vere priorità. Fondamentale inoltre è dare maggior peso, in ambito regionale, all’assessorato all’Agricoltura anche in materia di scelte ambientali essendo la maggior parte dell’ambiente toscano agricolo e boscato” conclude Neri.

