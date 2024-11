Home

Maltempo, Confcooperative: “Snellire burocrazia sui ristori e incentivare assicurazioni per imprese”

5 Novembre 2024

Livorno 5 novembre 2024

“Serve un impegno forte per la messa in sicurezza del territorio, dalla manutenzione dei fiumi e dei boschi fino alla correzione di piani regolatori mal progettati. E serve un impegno altrettanto forte sui tempi dei ristori alle imprese e ai cittadini colpiti dalle catastrofi naturali: un serio snellimento della burocrazia è ciò che chiedono le cooperative”.

A dirlo è stato il presidente di Confcooperative nazionale, Maurizio Gardini, a margine dell’inaugurazione della nuova sede toscana della compagnia assicurativa Ciba Brokers oggi a Firenze in via Vasco de Gama 25, nel palazzo che ospita gli uffici di Confcooperative Toscana. L’evento è stato l’occasione per fare il punto sulle conseguenze devastanti delle recenti alluvioni e sulla necessità di misure preventive e assicurative.

“Oggi, nel 58° anniversario dell’alluvione di Firenze, è doveroso riflettere su come queste catastrofi naturali, un tempo rare, si stiano ripetendo con una frequenza sempre maggiore a causa dei cambiamenti climatici – hanno spiegato Gardini e il presidente di Confcooperative Toscana Alberto Grilli -. Il tema della prevenzione e della sicurezza idrogeologica è centrale, ma lo è anche anche quello delle misure post evento. Non basta stanziare fondi se poi la burocrazia rallenta tutto: su questo è necessario cambiare passo, perché per le imprese e per i cittadini i tempi non sono una variabile secondaria”.

“Altro elemento importante – ha aggiunto Gardini – è il potenziamento delle assicurazioni catastrofali con incentivi fiscali e agevolazioni sui premi. Si tratta di interventi fondamentali per offrire protezione accessibile a tutti e un sostegno concreto quando lo Stato non riesce a far fronte alle emergenze”.

“C’è un tema che riguarda in particolare le cooperative ed è quello della scarsa capacità di assicurarsi contro i disastri naturali – ha concluso Grilli -. Statistiche alla mano, il 90 per cento delle cooperative, in particolare quelle medio piccole, è assicurato male. D’altra parte però cresce tra di loro la consapevolezza della necessità di dotarsi di coperture assicurative adeguate. Bisogna dunque aiutare le imprese in questo percorso, che è la tutela non di un bene privato ma di un bene di tutti: posti di lavoro, competenze professionali, lavoro cooperativo”

In foto: Maurizio Gardini

