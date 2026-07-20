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Cronaca

Maltempo, domani codice giallo per forti temporali con rischio idrogeologico

Cronaca

20 Luglio 2026

Maltempo, domani codice giallo per forti temporali con rischio idrogeologico

Livorno 20 luglio 2026 Maltempo, domani codice giallo per forti temporali con rischio idrogeologico

Per l’arrivo di una perturbazione in transito sul nord Italia e che lambirà la Toscana, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso in codice giallo per rischio di forti temporali con rischio idrogeologico/idraulico del reticolo minore che sarà in vigore domani, martedì 21 luglio, dalle ore 8 fino a mezzanotte. Il codice giallo riguarderà il territorio centro-settentrionale della Toscana, comprese Livorno e Gorgona.

Sono previsti cumulati medi non significativi e cumulati massimi di forte intensità. I temporali potranno essere associati a forti colpi di vento e grandinate.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti:

evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.