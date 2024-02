Home

Maltempo e forte vento creano problemi nella zona del viale Italia , vigili del fuoco al lavoro

23 Febbraio 2024

Livorno, 23 febbraio 2024 – Maltempo e forte vento creano problemi nella zona del viale Italia , vigili del fuoco al lavoro

I Vigili del Fuoco di Livorno stanno intervenendo in diverse zone della città a causa del maltempo e del forte vento che hanno causato alcune situazioni di pericolo.

Le aree maggiormente interessate sono lungo il Viale Italia; via Carlo Meyer e via del Moro, per alcune gronde risultate pericolanti a causa delle raffiche di vento che si sono abbattute sulla città.

Le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate sin dalle prime ore del mattino; lavorano per garantire la sicurezza dei cittadini e la protezione delle zone colpite. I vigili del fuoco di Livorno hanno adottato misure tempestive per mitigare il rischio di incidenti causati dal cedimento delle gronde e da altri danni derivanti dalle condizioni meteorologiche avverse.

