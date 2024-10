Home

Maltempo e sciacallaggio, carabinieri in azione a tutela della proprietà privata alluvionata

21 Ottobre 2024

Livorno 21 ottobre 2024 – Maltempo e sciacallaggio, carabinieri in azione a tutela della proprietà privata alluvionata

I Carabinieri della Compagnia di Piombino, su disposizione del Comando Provinciale CC di Livorno, in linea con le indicazioni della Prefettura, a seguito dei recenti fatti alluvionali che hanno interessato principalmente i comuni di Campiglia e Suvereto, hanno predisposto servizi straordinari di controllo del territorio, finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, al controllo della circolazione stradale ma soprattutto a prevenire e reprimere il fenomeno del c.d. “sciacallaggio” inerente le abitazioni al momento non occupate poiché invase dall’acqua al fine di tutelare i beni privati. I servizi predisposti dai militari senza soluzione di continuità, di giorno e di notte, anche in abiti civili, controllano le principali vie di comunicazione e sicuramente i centri colpiti dall’alluvione, in particolare la frazione di Venturina Terme, con maggiore attenzione nelle località “Via degli affitti” e “Banditelle” e frazione Cafaggio e località Casalappi. Tali servizi proseguiranno anche nei prossimi giorni.

È tra l’altro di 4 giorni fa l’approvazione in Senato del ddl sull’introduzione della circostanza aggravante dello “sciacallaggio” che introduce, attraverso modifiche al codice penale, misure per il contrasto delle azioni di furto o di saccheggio di persone o di luoghi colpiti da calamità. In particolare, il provvedimento modifica l’articolo 625 C.P. aggiungendo un’ulteriore circostanza aggravante che ricorre quando il furto è commesso approfittando delle condizioni conseguenti a calamità naturali.