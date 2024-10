Home

Maltempo Elba: albero cade sulla SP 25 e masso frana sulla SP 26

25 Ottobre 2024

Livorno 25 ottobre 2024 – Maltempo Elba: albero cade sulla SP 25 e masso frana sulla SP 26

La pioggia e il maltempo che continuano a stazionare sull’Elba, hanno provocato una serie di problemi lungo le strade provinciali.

Questa mattina, intorno alle 10, un pino è caduto sulla Sp 25 Anello occidentale, all’altezza del km 42+400, in località il Bagno, a Marciana Marina. La pianta ha completamente coperto la carreggiata, impedendo totalmente il transito. Gli operai provinciali, coordinati dal sorvegliante stradale Moreno Bernotti, sono immediatamente intervenuti per rimuovere la pianta e la strada è ora nuovamente aperta. Le squadre del distretto stradale elbano sono comunque tutte impegnate per ripulire la carreggiata dai detriti, pietrisco e fogliame, che si trovano in vai punti lungo la strada.

Pino caduto su SP 25

In tarda mattinata, la polizia municipale di Rio ha segnalato la presenza di un grosso masso franato sulla Sp 26 “Rio-Cavo”, al km 29+400, in località le Fornacelle. Sul posto si sta recando una squadra di operai per delimitare la zona con adeguata segnaletica.

Si rinnova l’invito agli automobilisti a procedere con la massima attenzione e a velocità moderata, facendo attenzione all’asfalto scivoloso.