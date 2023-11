Home

3 Novembre 2023

Livorno 3 novembre 2023 – Maltempo, il rapporto della Provincia di Livorno

Il personale della Polizia Provinciale, della Protezione civile e del Servizio Manutenzione stradale è tuttora impegnato nel monitoraggio delle strade e delle situazioni a rischio e negli interventi di rimozione dei detriti e del fango dalle carreggiate.

La s ituazione, aggiornata alle ore 13.45 del 3 novembre, è la seguente:

– SP 1 via delle colline di Ponsacco è chiusa per allagamento stradale;

– SP 2 via della Cerreta, nel comune di Collesalvetti, è ancora chiusa al transito per gli smottamenti all’altezza dell’intersezione con la SP 555 delle Colline, dove la strada ha subito un forte dilavamento con erosione dello strato di terra sottostante l’asfalto, e nella zona di Nugola,dove sono tuttora in corso le operazioni di sgombero di detriti e fango venuti giù dalla scarpata;

– SP 555 delle Colline, nel comune di Collesalvetti, è riaperta al transito;

– la SP 4, via delle Sorgenti, è stata riaperta al transito. Le operazioni di pulizia dai detriti sono ancora in corso, ma la situazione consente comunque riaprire la viabilità. Tuttavia si invitano gli automobilisti a fare particolare attenzione per il fondo stradale reso viscido dal fango.

– SP 5 via della Valle Benedetta, nel comune di Livorno, è regolarmente transitabile, ma sono ancora in corso le operazioni di pulizia dei detriti. Si raccomanda prudenza agli automobilisti in transito;

– SP 8bis, via delle Capanne, al Gabbro, nel comune di Rosignano M.Mo e SP 3 via dei Poggi, state riaperte. Attenzione ad eventuali detriti ancora presenti sulle carreggiate stradali.

– Srt 206 Pisana Livornese è regolarmente transitabile;

La presidente della Provincia, Sandra Scarpellini, ringrazia tutto il personale provinciale impegnato fin dal pomeriggio del 2 novembre nelle zone colpite dal maltempo e tuttora sul campo: “Sono stata continuamente in contatto con il comandante della Polizia Provinciale, Maurizio Trusendi e con il personale del Servizio manutenzione Stradale e della Protezione civile, per tutti gli aggiornamenti relativi alle situazioni a rischio e agli interventi svolti per liberare le strade dal fango e dai detriti. Ringrazio con particolare gratitudine anche i volontari delle associazioni di Protezione civile per la loro presenza e il prezioso contributo nel coadiuvare la Provincia e i Comuni nelle azioni svolte per garantire la messa in sicurezza delle persone e della viabilità stradale. In queste ore drammatiche è stato purtroppo accertato il decesso di un’anziana donna, residente nella Rsa il Molino di Rosignano, avvenuto proprio nel momento in cui erano in corso le operazioni di evacuazione dei degenti. Esprimo alla famiglia della vittima il mio profondo cordoglio”.

