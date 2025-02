Maltempo in provincia di Livorno, a Solvay “scoppiano i tombini”, grandinata a Castiglioncello (Video)

Livorno, 1 febbraio 2025 Maltempo in provincia di Livorno, a Solvay “scoppiano i tombini”, grandinata a Castiglioncello

Un violento temporale si è abbattuto ieri pomeriggio sulla provincia di Livorno, provocando disagi alla viabilità e allagamenti in diverse località. Le aree più colpite sono state Castiglioncello e Rosignano.

A Castiglioncello una forte grandinata ha ricoperto strade e tetti di bianco, creando uno scenario insolito per la zona.

A Rosignano, invece, l’acquazzone ha trasformato via Gioberti e via Guerrazzi in veri e propri fiumi, complice l’acqua che fuoriusciva dai tombini.

Numerosi disagi si sono registrati anche lungo la Srt 206 Pisana Livornese, dove tratti allagati hanno costretto le autorità a imporre il limite di velocità a 30 km/h in direzione nord. Situazione critica sulla Sp 11ter per Orciano, chiusa al transito nel tratto presso l’ingresso per Scapigliato a causa dell’esondazione del rio Cafaggiolo.

Sul posto sono intervenute le squadre di operai provinciali e pattuglie della Polizia Provinciale per monitorare la situazione e garantire la sicurezza degli automobilisti. Al momento, la situazione sembra sotto controllo, ma le autorità invitano alla massima prudenza lungo le strade ancora parzialmente allagate.