Maltempo in provincia per l’Immacolata, molti interventi dei vigili del fuoco a Piombino, Rosignano e Elba

Elba

9 Dicembre 2021

Livorno 9 dicembre 2021

Quella di ieri è stata una giornata impegnativa per il comando dei Vigili del fuoco di Livorno

La festività dell’immacolata, è stata caratterizzata da avverse condizioni meteo che hanno colpito la provincia di Livorno; in particolare nella parte sud

A partire dalle 11 circa il personale della sede di Piombino è intervenuto per:

antenna pericolante in via Copernico, finestra pericolante in Via Leonardo Da Vinci.. una copertura di una veranda in via Boccaccio; altri interventi per tende pericolanti, grondaie in via Indipendenza ed un albero pericolante in Loc. Colmata.

All’isola d’ Elba da segnalare un albero caduto in località Marciana alta sulla provinciale; un pannello ondulato pericolante a causa del vento a Porto azzurro; una tettoia di legno che è stata divelta dal vento a Capoliveri.

A Rosignano un intervento per alberi pericolanti in via della Lombarda.

