17 Marzo 2025

Livorno 17 marzo 2025 Maltempo, infrastrutture e prevenzione: Il PD Livorno rivendica i risultati concreti

Maltempo in Toscana, PD Livorno: un’altra dura prova per il nostro territorio Vicinanza a persone, famiglie e imprese in difficoltà

Poteva essere un nuovo 1966, l’alluvione che mise in ginocchio la Toscana, ma grazie agli investimenti della Regione Toscana in infrastrutture, nelle opere strategiche dello Scolmatore, la cassa di espansione di Roffia e le altre opere minori è stato impedito che l’Arno straripasse, proteggendo intere aree ed un numero incalcolabile di persone.

Anche a Livorno, per la terza volta dal 2017, gli interventi per quasi 100 milioni di euro – tra quelli già terminati ed altri fase di completamento con il contributo di Regione e Comune – hanno dimostrato la loro efficacia. A questi si aggiunge l’incremento del budget comunale per lo sfalcio, taglio selettivo della vegetazione e di manutenzione idraulica fondamentale per cercare di contenere gli allagamenti.

Le maggiori piogge hanno colpito l’area sud della città, da Valle Benedetta a Quercianella. Fin da giovedì, il sistema di allertamento telefonico e il monitoraggio continuo dei rii hanno permesso interventi nelle zone critiche.

Le opere già realizzate hanno sicuramente innalzato il livello di sicurezza del territorio, scongiurando il ripetersi di eventi che hanno colpito nel passato la nostra comunità.

Si pensi, ad esempio, alla zona di Salviano, come a Quercianella, ma anche nel comparto di Ardenza terra. Le opere in corso di realizzazione hanno già portato un’innegabile beneficio.

È il caso del Rio Ardenza, con la rimozione dei “tre ponti” che ha permesso, come hanno raccontato i molti video diffusi sui social, il defluire senza ostacoli di un’impressionante quantità d’acqua.

L’installazione del nuovo ponte ad una campata permetterà di concludere un intervento fondamentale.

Stessa cosa per le opere a valle dello stombamento in zona stadio che, come si è visto, hanno anch’esse ben retto alla prova delle scorse ore e che saranno completate con un lavoro che seguiremo con grande attenzione.

Questo perché l’impegno per la riduzione del rischio è un lavoro continuo e costante e che non deve mai conoscere pause.

Come Unione Comunale del Partito Democratico di Livorno, esprimiamo vicinanza a chi ha subito danni e ringraziamo del lavoro svolto sul territorio la Regione, il Comune, la Protezione Civile, il Genio Civile, i vigili del fuoco, le forze dell’ordine, le associazioni ed i volontari.

