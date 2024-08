Home

Cronaca

Maltempo: intensificazioni fenomeni previsti nelle prossime ore, allerta gialla estesa anche a lunedì

Cronaca

18 Agosto 2024

Maltempo: intensificazioni fenomeni previsti nelle prossime ore, allerta gialla estesa anche a lunedì

Livorno 18 agosto 2024 – Maltempo: intensificazioni fenomeni previsti nelle prossime ore, allerta gialla estesa anche a lunedì

Per la giornata di oggi oggi domenica 18 agosto la la Sala operativa della protezione civile regionale ha confermato un codice giallo per temporali forti con validità per tutte le 24 ore con rovesci o temporali anche di forte intensità possibili su tutte le zone della Toscana con fenomeni intensi occasionalmente pericolosi per l’incolumità delle persone e in grado di causare disagi e danni a carattere locale. Sono possibili grandinate e colpi di vento.

Nelle prossime ore e nella giornata di domani i rovesci/temporali tenderanno a concentrarsi sull’Arcipelago e costa centro-meridionale, con il possibile ripetersi di grandinate e colpi di vento che potrebbero causare, rottura di rami o caduta di alberi, caduta di tegole, danni alle strutture provvisorie o agli edifici, abbattimento di pali, segnaletica e impalcature, trasporto di materiale, disagi o interruzione della viabilità e danneggiamenti alle reti di distribuzione di servizi (tra cui telefonia ed elettricità) con conseguenti interruzioni.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo