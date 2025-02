Home

Maltempo, isola d'Elba sott'acqua

13 Febbraio 2025

Isola d'Elba (Livorno) 13 febbraio 2025 Maltempo, isola d'Elba sott'acqua

Maltempo, Isola d’Elba sott’acqua: vigili del fuoco e forze dell’ordine in azione

Un violento nubifragio si è abbattuto sull’Isola d’Elba, provocando allagamenti e disagi. I vigili del fuoco sono al lavoro con squadre e sommozzatori del comando di Livorno, impegnati in interventi di soccorso, soprattutto per persone in difficoltà. In supporto stanno arrivando rinforzi dai comandi di Firenze e Grosseto.

Anche la Guardia di Finanza sta contribuendo alle operazioni: i militari della Compagnia di Portoferraio sono sul campo per gestire la viabilità e fornire assistenza alla popolazione. La situazione è in continua evoluzione e nelle prossime ore saranno diffusi video e immagini per documentare l’emergenza in corso

Di seguito tre drammatici video dell’alluvione