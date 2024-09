Home

8 Settembre 2024

Livorno, 8 settembre 2024 – Maltempo, le strade chiuse a Livorno per allagamenti

A causa delle forti piogge al momento (ore 17.15) sono chiuse al traffico le seguenti strade: sottopasso di via Firenze, via Cimarosa (+++RIAPERTA ORE 17.30), via Provinciale Pisana,(tratto fra via Scarpellini e via Pian di Rota), via del Testaio.

Sono caduti quasi 45 millimetri di pioggia in un’ora sulla nostra città, un livello preoccupante che ha fatto scattare l’apertura del Coc della Protezione Civile. La pioggia si è concentrata sulla città. Si raccomanda a tutti di limitare gli spostamenti. La prima parte della perturbazione è transitata ma ce n’è un’altra al largo della Corsica che sta procedendo verso la costa toscana.

La Protezione Civile, la Polizia Municipale e il volontariato di Protezione civile stanno monitorando il territorio.