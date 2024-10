Home

Maltempo Livorno, cade albero in via Macchiavelli

26 Ottobre 2024

Livorno 25 ottobre 2024 – Maltempo Livorno, cade albero in via Macchiavelli

Nel quartiere de La Rosa, più precisamente in via Macchiavelli a causa del maltempo è caduto un pino. L’albero, il primo di una lunga fila, tra le case e la pubblica via è crollato a terra. Il tronco e la folta chioma sono caduti sulla strada. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area, tagliare l’albero e ripristinare l’area per la libera circolazione stradale