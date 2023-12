Maltempo Livorno, codice arancione per vento e mareggiate e giallo per rischio idrogeologico

Home

1 Dicembre 2023

Livorno 2 dicembre 2023 – Maltempo, codice arancione per rischio idrogeologico, vento e mareggiate

Atteso tra la serata di venerdì 1 e la mattina di sabato 2 dicembre il transito di un fronte freddo con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha anzitutto esteso il codice arancione per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore per le aree di nord-ovest fino alle 14 di sabato, ha emesso un altro codice arancione per vento (per le aree nord-orientali valido dalle 18 di venerdì fino alle 16 di sabato; per costa centrale e isole dalle 6 fino alle 20 di sabato) e uno per mareggiate dalle 6 fino alle 20 di sabato per il tratto di costa compreso tra Versilia e costa livornese.

Emesso anche un codice giallo per temporali forti dalla mezzanotte fino alle 13 di sabato per quasi tutta la regione (escluse aree meridionali e isole), uno per rischio idraulico del reticolo principale dalla mezzanotte fino alle 18 di sabato per la zona del Mugello, uno per vento dalle 6 alle 18 di sabato per il resto della regione (ad eccezione delle zone con codice arancione) ed infine uno per mareggiate dalla mezzanotte fino alle 20 di sabato per il tratto di costa a sud di Piombino.

Pioggia e temporali. Per oggi, venerdì, precipitazioni insistenti sulle zone di nord-ovest (specie sui rilievi), generalmente di debole-moderata intensità, possibili isolati temporali. Domani, sabato, atteso il transito di un fronte freddo con intensificazione delle precipitazioni, anche con temporali localmente forti, a partire dalle zone di nord ovest già dalle prime ore della notte e in estensione al resto della regione nel corso della mattinata. Miglioramento dal pomeriggio.

Vento. Oggi, venerdì, venti forti sui crinali appenninici e zone sottovento con raffiche fino a 60-80 km/h con ulteriore rinforzo del vento dal tardo pomeriggio con raffiche anche superiori ai 100 km/h; venti localmente fino a forti anche sulle colline della Toscana centro meridionale.

Domani, sabato, venti da ovest sud ovest in rinforzo su tutta la regione. Raffiche fino a 80-100 km/h o occasionalmente superiori su costa livornese, Arcipelago a nord dell’Elba, Appennino Tosco Romagnolo e zone sottovento; sulle zone collinari della Toscana centrale raffiche fino a 70-90 km/h, altrove e in pianura raffiche fino a 50-80 km/h. Attenuazione dal pomeriggio.

Mare. Oggi, venerdì, mare molto mosso. Domani, sabato, dalla notte moto ondoso in aumento fino ad agitato e per tutta la giornata. Mare molto agitato a nord dell’Elba.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo.

