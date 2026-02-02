Home

Maltempo Livorno: emessa allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

2 Febbraio 2026

Maltempo Livorno: emessa allerta meteo gialla per rischio idrogeologico

Livorno 2 febbraio 2026

In previsione di precipitazioni sulla Toscana nord-occidentale con cumulati significativi, la Protezione civile regionale ha emanato un avviso in codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, riguardante anche il territorio di Livorno e Gorgona

Il codice giallo sarà in vigore dalla mezzanotte di oggi, lunedì 2 febbraio, alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, martedì 3 febbraio.

Per domani (martedì) sono previsti venti di scirocco con raffiche fino a 60-80 km/h e mari molto mossi.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti piogge osservare i seguenti accorgimenti: evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia; la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate; prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli; evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle; porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.