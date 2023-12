Home

Cronaca

Maltempo Livorno, Gazzetti (PD): “Massima attenzione dalla Regione ma più risorse dal Governo per sicurezza territori”

Cronaca

4 Dicembre 2023

Maltempo Livorno, Gazzetti (PD): “Massima attenzione dalla Regione ma più risorse dal Governo per sicurezza territori”

Livorno 4 dicembre 2023 – Maltempo Livorno, Gazzetti (PD): “Massima attenzione dalla Regione ma più risorse dal Governo per sicurezza territori”

Maltempo Livorno; Gazzetti (Pd): «Piena condivisione della posizione di Salvetti. Da Regione massima attenzione ma il Governo deve stanziare maggiori risorse per ristori e sicurezza dei territori»

«Bene ha fatto il Sindaco di Livorno Luca Salvetti ad intervenire pubblicamente per richiamare l’attenzione su quello che è accaduto nelle scorse ore nella città labronica.

Una nuova e violentissima mareggiata ha causato danni ingenti a strutture e attività: si tratta di un duro colpo dopo quello ricevuto dalla Città di Livorno esattamente un mese fa.

Ecco perché sostengo e rilancio la presa di posizione del Sindaco Salvetti.

Lo faccio nella convinzione che da parte della Regione, come è sempre accaduto, ci sarà la massima attenzione come dimostra il lavoro senza sosta messo in campo in queste settimane dal Presidente Eugenio Giani, anche nelle vesti di Commissario, e dall’assessora Monia Monni e come anche la poderosa serie di interventi messi in campo a nel post alluvione 2017 dimostra concretamente. Un’attenzione che sarà mia cura richiedere anche in questo frangente.

Al tempo stesso rilancio con forza la richiesta al Governo nazionale affinché provveda a stanziare, in tempi rapidi, somme adeguate al ristoro dei danni.

Ricordo che la precedente ondata di maltempo colpì, in Provincia di Livorno, oltre che il Comune capoluogo anche i territori di Collesalvetti e Rosignano Marittimo che attendono anch’essi interventi importanti.

A questo si aggiunge anche la necessità che il Governo metta in campo una strategia nazionale di prevenzione e protezione dei territori più esposti a questi eventi che si stanno ripetendo con sempre maggiore frequenza ed intensità.

Credo che le immagini di quanto accaduto nelle scorse ore a Livorno e che non ha precedenti richiamino tutti ad una presa di coscienza forte e concreta.

Necessità e richieste che si ritrovano anche nelle parole del Sindaco Salvetti che voglio ringraziare, come tutte le Sindache e Sindaci dei nostri territori, per il lavoro svolto in queste ore insieme a quello messo in campo dalla Protezione Civile regionale e dei vari territori, dai vigili del fuoco, dalle forze dell’ordine e dal mondo dell’associazionismo e del volontario».

È quanto dichiara *Francesco Gazzetti*, conigliere regionale Pd a seguito dell’ondata di maltempo che ha colpito il territorio livornese.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin