Livorno 20 novembre 2024 Maltempo Livorno, gli interventi dei vigili del fuoco

A seguito dell’allerta meteo diramato dal CFR Toscana per il forte vento sono in corso dalle prime ore di stamattina interventi da parte dei vigili del fuoco di Livorno.

Al momento in maggioranza concentrati a Livorno città. La tipologia riguarda gronde, cornicioni, intonaci , persiane, rami e alberi pericolanti, alcune zone interessate sono, Borgo Cappuccini, P.zza Attias, Via Ricasoli, via dell’Eremo.

Al momento una 15 le chiamate in attesa e 13 gli interventi compiuti.