Home

Cronaca

Maltempo Livorno, il tombino salta e balla per la forza della pioggia nella zona nord (Video)

Cronaca

22 Settembre 2025

Maltempo Livorno, il tombino salta e balla per la forza della pioggia nella zona nord (Video)

Livorno, 22 settembre 2025 Maltempo Livorno, il tombino salta e balla per la forza della pioggia nella zona nord

Allerta meteo a Livorno: tombino “impazzito” in via Provinciale Pisana, la rabbia dei residenti

La pioggia torna a far paura in città. Con l’allerta meteo diramata oggi, ancora una volta la zona nord di Livorno si trova a fare i conti con allagamenti e disagi ormai diventati cronici.

In via Provinciale Pisana, verso Pian di Rota, il video che vedete in questo articolo mostra un tombino di cemento del peso di diversi chili che, spinto con forza dall’acqua, “salta su e giù” fuori dalla sua sede naturale. Un’immagine che racconta più di tante parole la pressione a cui è sottoposta la rete fognaria della zona ogni volta che si abbatte un temporale intenso.

La situazione non è nuova: da anni, con ogni pioggia forte, la strada si trasforma in un fiume e i residenti e i proprietari delle aziende della zona si ritrovano ostaggi dell’acqua. La rabbia cresce, così come la frustrazione per promesse e palliativi che non hanno mai risolto davvero il problema.

“Non bastano interventi tampone – denunciano gli abitanti – servono soluzioni radicali. Ogni volta ci ritroviamo a fare i conti con allagamenti che danneggiano abitazioni, attività e mettono a rischio la sicurezza”.

La pioggia di oggi è stata l’ennesimo campanello d’allarme. Una chiamata che in molti chiedono non resti inascoltata, perché la zona non può continuare a vivere sotto l’incubo di ogni temporale.

Maltempo Livorno, il tombino salta e balla per la forza della pioggia nella zona nord