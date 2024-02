Home

Cronaca

Maltempo, martedì allerta meteo Arancione

Cronaca

26 Febbraio 2024

Maltempo, martedì allerta meteo Arancione

Livorno 26 febbraio 2024 – Maltempo, martedì allerta meteo Arancione

Il Centro funzionale meteo della protezione civile regionale ha aggiornato il quadro delle criticità conseguenti all’intensa perturbazione in transito sull’Italia centro-settentrionale, che sta recando precipitazioni persistenti, anche temporalesche, con cumulati significativi, con tendenza ad un ulteriore aumento.

Confermato quindi il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore in vigore sul territorio della Toscana occidentale, comprese Livorno e Gorgona, oggi, lunedì 26 febbraio, dalle ore 16 fino a mezzanotte.

Successivamente, si passerà ad allerta arancio, fino alla mezzanotte (ore 23.59) di domani, martedì 27 febbraio.

Mari molto mossi e possibilità di forti raffiche di vento di scirocco.

Per domani, martedì 27 febbraio, e fino al perdurare dell’allerta arancio, è disposta la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado; dei servizi educativo-scolastici pubblici e privati; delle ludoteche comunali, dei centri diurni, dei parchi cittadini, dei cimiteri cittadini, del canile comunale.

Per maggiori informazioni consultare il sito allerta meteo della Regione Toscana, clicca qui

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e di osservare i seguenti accorgimenti:

Come comportarsi in caso di forti piogge

Evitare l’attraversamento di strade inondate e sottopassi qualora appaiano allagati in quanto la profondità e la velocità dell’acqua potrebbero essere maggiori di quanto non appaia;

la forza della precipitazione potrebbe far uscire dalla loro sede i tappi dei tombini: fare attenzione alla circolazione anche in strade poco allagate;

prestare attenzione a percorrere le strade dove l’acqua si è ritirata perché potrebbero esserci pericoli;

evitare di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, e sopra ponti e passerelle;

porre barriere per evitare che l’acqua possa allagare locali posti sotto il livello stradale, come cantine e box sotterranei.

Maltempo, martedì allerta meteo Arancione

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin