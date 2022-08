Home

Maltempo, nubifragio in Toscana: ad ora, 609 interventi dei vigili del fuoco

18 Agosto 2022

Maltempo, nubifragio in Toscana: ad ora, 609 interventi dei vigili del fuoco

Livorno 18 agosto 2022 – Maltempo Toscana, l’aggiornamento degli interventi dei vigili del fuoco

Prosegue il lavoro dei Vigili del fuoco impegnati nella risoluzione e nella messa in sicurezza dei danni causati dalle avverse condizioni meteorologiche di questa mattina.

Importante il numero delle richieste di intervento che sono giunte e che continuano a giungere alle sale operative dei Vigili del Fuoco di tutti i comandi della Toscana.

Si riporta un numero indicativo delle chiamate in attesa e degli interventi in corso di svolgimento:

* ELENCO AGGIORNATO ALLE ORE 18:30*

Comando

Interventi in corso

e in attesa

Firenze 118

Lucca 72

Massa Carrara 79

Livorno 26

Pisa 85

Arezzo 49

Siena 40

Pistoia 73

Prato 61

Grosseto 6

Le richieste di intervento sono per tetti divelti, crolli parziali di coperture, alberi caduti, rami pericolanti, alberi caduti rimasti appoggiati a abitazioni, che richiedono uomini e automezzi ed una tempistica di risoluzione importante.

Le squadre richieste dalla Direzione Regionale Toscana per supportare le squadre del territorio sono state inviate presso i Comandi di Massa e di Lucca dove si riscontrano i maggiori danni.

In base alle previsioni metereologiche è in arrivo una nuova perturbazione, pertanto i dati sono in costante aumento.

Per fare fronte a questa emergenza sono stati istituiti i seguenti Centro Operativo Comunale

FIRENZE:

– Castelfiorentino

– Montespertoli

– Cerreto Guidi

– Figline e Incisa Valdarno

– Montelupo Fiorentino

– Bagno a Ripoli

– Rignano sull’Arno

LUCCA:

– Gestione Associata Garfagnana

MASSA-CARRARA:

– Carrara

– Massa

PISA:

– San Miniato

– Palaia

– Santa Luce

– San Giuliano Terme

PISTOIA:

– Quarrata

