Maltempo, nuova allerta meteo gialla per mareggiate

3 Dicembre 2021

Avviso della Protezione civile regionale

Livorno, 3 dicembre 2021 –

Il Centro funzionale meteo della Protezione civile regionale ha emanato un avviso di criticità (codice giallo) per rischio di forti mareggiate sulle isole dell’Arcipelago e lungo il litorale toscano centro-settentrionale, compreso quello di Livorno. Il codice giallo per mareggiate sarà in vigore domani, sabato 4 dicembre, dalle ore 12 fino a mezzanotte. Previsto anche vento di libeccio e possibilità di piogge.

I CONSIGLI DELLA PROTEZIONE CIVILE

In caso di avvisi di criticità o di allerte meteo, si consiglia ai cittadini di alzare il livello della normale prudenza e di seguire le indicazioni fornite dalla Protezione civile comunale e i canali informativi sulla viabilità, nonché l’evoluzione delle condizioni meteo tramite radio, TV, siti web istituzionali, e in caso di forti mareggiate osservare i seguenti accorgimenti:

Evitare, se possibile, di transitare nei tratti stradali a ridosso della costa.

In caso di spostamento tramite traghetti, informarsi su possibili cancellazioni/riduzioni dei servizi.

Evitare le attività sportive e nautiche da diporto in mare, evitare ogni trasferimento via mare.

Balneazione vietata.

Mantenersi a debita distanza da scogli o moli che possano essere raggiunti da onde anomale.

