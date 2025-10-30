Home

Maltempo prolungata fino a mezzanotte l’allerta gialla per temporali

30 Ottobre 2025

Livorno 30 ottobre 2025 Maltempo prolungata fino a mezzanotte l’allerta gialla per temporali

Forti temporali su tutta la città, i consigli della Protezione Civile

Protezione Civile del Comune e Polizia Municipale in campo per fronteggiare gli allagamenti che si sono verificati in vari punti della città a seguito dei forti temporali che si sono abbattuti in queste ultime ore .

La parte intensa della perturbazione sta interessando l’area del territorio comunale .

Chiuso in entrambi i sensi di marcia il sottopasso di via Firenze.

Allagamenti si sono registrati in via Cimarosa, via Mondolfi, zona Tre Ponti.

La Protezione Civile ha aperto il Centro Operativo Comunale.

Nel frattempo è arrivato dalla Protezione Civile regionale l’ultimo bollettino che per Livorno e Gorgona continua a considerare la situazione in codice giallo prolungato fino alla mezzanotte di oggi per temporali e rischio idrogeologico idraulico del reticolo minore.