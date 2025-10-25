Home

Maltempo, prorogata a domenica allerta gialla per mareggiate

25 Ottobre 2025

Livorno 25 ottobre 2025 Maltempo, prorogata a domenica allerta gialla per mareggiate

Meteo, codice giallo per mareggiate domenica 26 ottobre fino alle ore 20

Una rapida perturbazione, accompagnata da piogge e forti venti occidentali, interessa la Toscana nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 ottobre. I mari risulteranno molto mossi o localmente agitati sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago a nord dell’Elba nella giornata di sabato, mentre saranno ovunque molto mossi (sul litorale meridionale solo in serata) fino ad agitati a nord dell’Elba nella giornata di domenica.

Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emesso un’allerta con codice giallo per il rischio di mareggiate sul litorale centro settentrionale e sull’Arcipelago fino all’Isola d’Elba con validità dalla mezzanotte di stasera, sabato 25, fino alle ore 20 di domenica 26 ottobre.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www. regione.toscana.it/ allertameteo.