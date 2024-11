Home

Maltempo, prorogato il codice arancione per vento e mareggiate

20 Novembre 2024

20 Novembre 2024

Maltempo, prorogato il codice arancione per vento e mareggiate

Livorno 20 novembre 2024 Maltempo, prorogato il codice arancione per vento e mareggiate

La perturbazione proveniente da sud ovest continua ad interessare anche la Toscana: oltre al persistere di vento e mareggiate atteso per domani, giovedì 21 novembre, un fronte freddo. La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice arancione vento, valido dalle 15 alla mezzanotte di oggi, mercoledì, limitato al tratto di costa a sud di Piombino e uno per vento e mareggiate, valido dalle 18 alla mezzanotte di giovedì, per le zone a nord-ovest e per le isole. Emesso inoltre un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, sempre per le zone a nord-ovest, ed uno giallo per vento che interesserà tutta la regione, entrambi validi dalle 18 alla mezzanotte di giovedì.

Domani, 21 novembre, previsto un nuovo peggioramento dal pomeriggio con piogge più frequenti e probabili sulle zone centro-settentrionali della regione, più sparse altrove. Oggi forti raffiche di vento (fino a 100-110 km/h sul litorale, 120 km/h in Arcipelago) e nuovo rinforzo dalla tarda mattinata di domani da ovest/sud-ovest e forti raffiche in serata su litorale, rilievi appenninici e Arcipelago. Dal tardo pomeriggio-sera di oggi mare molto agitato sul settore settentrionale. Per domani, dopo una temporanea attenuazione, nuovo rinforzo dal pomeriggio fino ad agitato o molto agitato a nord dell’Elba e molto mosso a sud. Sempre domani possibili deboli nevicate in Appennino a quote attorno a 1200 m con quota neve in aumento dal pomeriggio.

L’Amministrazione comunale raccomanda alla cittadinanza di seguire i consigli della Protezione civile, tra i quali quello rivolto soprattutto a pedoni e guidatori di mezzi a due ruote di evitare per quanto possibile il transito lungo i viali a mare.

Al momento è chiuso in direzione sud il tratto di viale Italia tra la Baracchina Bianca e l’intersezione con via Forte dei Cavalleggeri. Nelle prossime ore questo tratto di Viale potrà essere chiuso del tutto o riaperto, a seconda della forza delle mareggiate e della presenza di detriti.

In concomitanza con l’allerta arancione, saranno chiusi al pubblico i parchi pubblici, i cimiteri comunali e il canile comunale. Pertanto domani, giovedì 21 novembre, parchi e cimiteri comunali apriranno regolarmente al mattino, in attesa degli aggiornamenti che arriveranno con il nuovo bollettino della Protezione civile regionale, previsto intorno all’ora di pranzo.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all’indirizzo http://www.regione.toscana.it/ allertameteo