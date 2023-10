Home

19 Ottobre 2023

Livorno 19 ottobre 2023 – Maltempo, Salvetti: “Colpite anche le scuole, la chiusura per allerta elemento di sicurezza”

La notte di allerta Arancione è trascorsa con il controllo dell’evoluzione meteo, la gestione delle criticità per arrivare poi alla valutazione dei danni che sta continuando in questo momento.

Le piogge sono state intensissime soprattutto tra le 4.00 e le 5.30 con picchi preoccupanti nel centro città e sulle colline tra Stagno e Valle Benedetta.

Queste piogge concentrate hanno provocato allagamenti di strade e scantinati.

I rii e i corsi d’acqua, con i lavori di questi anni post alluvione, hanno risposto in maniera convincente non presentando alcuna criticità, solo l’Ugione si è ingrossato rimanendo però nei limiti dell’alveo, Chioma, Ardemza Maggiore e Cigna sono stati monitorati costantemente senza mai destare preoccupazioni.

I danni più rilevanti sono stati registrati in zona Banditella dove ha colpito una tromba d’aria che ha scoperchiato il tetto di una abitazione divelto alberi, rovesciato un auto e provocato danni al plesso scolastico Bartolena-Piccole Onde.

Un esempio che deve far comprendere a tutti che la chiusura di scuole e parchi in via precauzionale in presenza di allerta Arancione è elemento massimo di sicurezza e prudenza che alcune volte può apparire esagerato ma che in realtà viene preso coscientemente e responsabilmente.

Su questo fronte basta osservare la porta divelta della scuola Bartolena per non osare neanche pensare se fosse accaduto con i bambini presenti.

La crescita collettiva di una comunità sul fronte della Protezione civile sarà completa quando neanche uno dei cittadini penserà di poter sottovalutare i rischi che i cambiamenti climatici in atto ci propongono.

Livorno da questo punto di vista sta cambiando e migliorando.

