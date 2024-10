Livorno 19 ottobre 2024 – Maltempo Toscana, l’onorevole Tenerini esprime solidarietà alle popolazioni colpite

Solidarietà alle popolazioni della Val di Cecina e Val di Cornia colpite dalle forti piogge ed esondazioni

In qualità di rappresentante delle istituzioni e come cittadina profondamente legata al nostro territorio, desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza a tutte le persone colpite dalle intense piogge e dalle esondazioni che hanno interessato la Val di Cecina e la Val di Cornia. Le esondazioni dei fiumi Cecina e Cornia hanno causato danni ingenti, portando paura e difficoltà nelle nostre comunità, e il mio pensiero va in primo luogo a chi, in queste ore, sta vivendo momenti di sofferenza e incertezza.

Il mio più sentito ringraziamento va ai Vigili del Fuoco, alla Protezione Civile, ai soccorritori e ai numerosi volontari che, con straordinaria dedizione, stanno operando senza sosta per prestare soccorso, mettere in sicurezza il territorio e assistere le persone in difficoltà. Il loro instancabile lavoro è motivo di orgoglio per tutti noi e dimostra ancora una volta quanto forte e solidale sia la nostra comunità di fronte alle emergenze.