Home

Provincia

Cecina

Maltratta e picchia la moglie davanti ai figli, arrestato 39enne

Cecina

23 Dicembre 2023

Maltratta e picchia la moglie davanti ai figli, arrestato 39enne

Cecina (Livorno) 23 dicembre 2023 – Maltratta e picchia la moglie davanti ai figli, arrestato 39enne

I Carabinieri del NORM della Compagnia di Cecina hanno arrestato, poiché gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia, un 39enne di origini campane residente a Cecina.

La pattuglia dei militari in servizio sul territorio è stata allertata dal 112 NUE a seguito della richiesta di aiuto di una 28enne per una violenta lite col marito nel corso della quale avrebbe subito violenze verbali e fisiche alla presenza dei figli.

Prontamente intervenuti sul posto l’uomo è apparso in un forte stato di agitazione e nervosismo e pertanto è stato condotto in caserma per accertamenti mentre la donna è stata accompagnata al pronto soccorso dove le sono state refertate lesioni personali, fortunatamente non gravi, giudicate guaribili in alcuni giorni.

All’esito degli accertamenti i militari hanno verificato che non si trattava del primo episodio e pertanto procedevano a trarre in arresto l’uomo.

Il Giudice del Tribunale di Livorno, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l’arresto e disposto per l’uomo la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima con dispositivo di controllo elettronico a distanza.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin