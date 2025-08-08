Home

Maltrattamenti alla compagna, in carcere un 20enne originario del nord Africa

8 Agosto 2025

Nell’ambito delle attività svolte dai Carabinieri del Comando Provinciale di Livorno a tutela delle cd. “fasce deboli” della popolazione, sia in ottica di prevenzione delle fattispecie di reato più diffuse che di quella repressiva degli stessi reati, talvolta maturati anche in ambiente domestico, si inserisce la recente esecuzione di un provvedimento cautelare in carcere, emesso dal Tribunale di Livorno a carico di un giovane poco più che ventenne originario del nord Africa, da parte dei Carabinieri della Compagnia di Piombino.

La misura restrittiva, eseguita su ordine della Procura della Repubblica di Livorno, è scaturita dai gravi indizi emersi in relazione a condotte di maltrattamenti a danno della compagna. Le indagini dell’Arma piombinese, culminate con il recente arresto, hanno ricostruito ed evidenziato una serie di atteggiamenti aggressivi e talvolta violenti tenuti dallo stesso nei confronti della parte offesa e protratti nel tempo, sino all’ennesimo grave episodio risalente solo ad alcuni giorni addietro.

Pertanto dalla ricostruzione dei fatti accaduti nel tempo, l’Autorità Giudiziaria di Livorno, attesa la gravità delle condotte rilevate e comunicate dai Carabinieri, ha richiesto a carico del sospettato autore l’emissione di adeguato provvedimento cautelare che ne impedisse la reiterazione.

Al termine degli adempimenti di rito presso gli uffici dell’Arma di Piombino, l’indagato è stato accompagnato presso il carcere “Le Sughere” di Livorno.

