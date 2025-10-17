Maltrattamenti alla ex, 30enne finisce in carcere
Venturina terme (Livorno) 17 ottobre 2025 Maltrattamenti alla ex, 30enne finisce in carcere
I Carabinieri della Stazione di Venturina Terme hanno eseguito un arresto a carico di un uomo sulla trentina originario dell’est Europa e domiciliato in zona, in esecuzione di provvedimento cautelare in carcere emesso dal Tribunale di Livorno.
Alla base della misura restrittiva, a carico dell’indagato, vi sarebbe un solido impianto indiziario in materia di reati contro la persona, riferito anche a condotte di maltrattamenti, in passato diretti a volte alla ex compagna convivente.
Le indagini dell’Arma, culminate con il recente arresto, hanno ricostruito ed evidenziato una serie di dinamiche e atteggiamenti aggressivi ed in alcuni casi violenti, reiterati nel tempo nei confronti della parte offesa.
Il più recente episodio risalirebbe solo a pochi giorni addietro, quando a causa di un acceso litigio presso un’area commerciale della zona ha imposto l’intervento celere di una pattuglia del pronto intervento dei Carabinieri di Piombino a riportare la calma.
La ricostruzione dei fatti accaduti nel tempo, tempestivamente comunicati dai Carabinieri all’AG competente, considerata la gravità delle condotte rilevate ha reso necessaria, a carico del sospettato autore, l’emissione di adeguato provvedimento cautelare che ne impedisca la reiterazione a tutela della vittima.
Al termine degli adempimenti di rito svolti presso gli uffici dell’Arma di Venturina Terme, l’uomo è stato accompagnato presso il carcere delle Sughere di Livorno.