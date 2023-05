Home

Maltrattamenti animali: Presentata la “Proposta di Legge Tenerini”

18 Maggio 2023

Roma 18 maggio 2023 – Maltrattamenti animali: Presentata la “Proposta di Legge Tenerini”

Tenerini (FI): 9 articoli per prevenire e punire abbandono e maltrattamento degli animali da affezione

“Ho presentato una proposta di legge volta alla tutela degli animali di affezione ed al controllo del randagismo, un tema che mi sta particolarmente a cuore.

Pubblicamente ringrazio i miei colleghi di partito che l’hanno sottoscritta”.

Lo dichiara la deputata di Forza Italia Chiara Tenerini che aggiunge:

“La proposta prevede 9 articoli ed interviene su vari aspetti.

In primis promuove azioni volte a prevenire l’abbandono ed il maltrattamento degli animali di affezione mediante progetti di sensibilizzazione della popolazione su tali fenomeni.

Lo strumento individuato a tale scopo è soprattutto una fitta rete di campagne di informazione, attuate da parte del Ministero della Salute in accordo con le Regioni, i Comuni, le USL e le forze dell’ordine.

La norma, inoltre, individua all’interno del corpo di polizia municipale un responsabile per la tutela degli animali d’affezione sul territorio”.

La stessa ha poi sottolineato: “La proposta presta particolare attenzione alla necessità che all’interno delle scuole secondarie di primo e secondo grado vengano avviati percorsi didattici di sensibilizzazione sul tema per insegnanti e studenti.

Prevede inoltre il rilascio di un riconoscimento a quelle amministrazioni comunali virtuose che mettono in atto una serie di misure volte alla tutela degli animali di affezione come:

campagne di sensibilizzazione, formulazione di piani di intervento per la sterilizzazione e per l’impianto di microchip, messa a norma e ristrutturazione dei canili pubblici.

In ultimo, la proposta interviene nell’apportare modifiche al codice penale prevedendo l’inasprimento delle pene in caso di reati contro gli animali d’affezione, l’introduzione del reato di strage di animali d’affezione e la modifica della normativa vigente in tema di affido dell’animale oggetto di sequestro o confisca”.

