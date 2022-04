Home

2 Aprile 2022

MaMaStudiOs, l’attività del Digital Designer Matteo Mannucci compie 10 anni

Oggi MaMaStudiOs è Treedom Friends

Livorno 2 aprile 2022

Lo studio web MaMaStudiOs del Digital designer Matteo Mannucci festeggia oggi i suoi 10 anni di attività, un’avventura iniziata a Livorno nel 2012 e che continua oggi in una nuova sede dove non Dove non si parlerà solo di siti web realizzati ma anche di alberi piantati.

Questa Il racconto dell’attività del Digital designer Matteo Mannucci (MaMaStudiOs)

Nel 2012, dopo 8 anni di costante attività ed innumerevoli sperimentazioni, decisi di fondare la webagency MaMaStudiOs, agenzia che oggi opera nel settore della Tecnologia dell’Informazione (IT) orientata alla progettazione e creazione di Siti web, App, Web Software dinamici e trasversali che vanno configurandosi a ecosisteme digitale.- Racconta Matteo Mannucci che prosegue

La materia che tratto quotidianamente è l’informazione (l’idea) intorno alla quale progettare e costruire il giusto spazio, affinché essa possa concretizzarsi ed esprimersi in un’esperienza superiore alla somma delle parti.

Sono felice di condividere quella che per me è una sentita ricorrenza: 2012 – 2022, 10 anni di MaMaStudiOs

Oggi 2 aprile 2022, MaMaStudiOs compie i suoi primi 10 anni di attività! Ringrazio le tante persone che, sono passate per di qua.

Devo molto alle storie, idee, sogni, timori, progetti, ambizioni, sfide che insieme ai miei clienti ho raccolto e spesso anche, con successo, realizzato.

Il web come la ruota, è una proiezione della mente che concretizza il concreto

dall’astratto attingendo da sé e dalle connessioni innumerevoli altre che ci sono e non si fanno vedere ma sentire

Così accadeva nel 2012 in Via Maggi 20

l’allora studio

Sul finire del 2021 e

l’inizio del nuovo anno,

l’intermezzo del trasloco

Quando tutto torna

come era

Oggi 2022

in via di Franco 9

il nuovo studio

Dove

non si parlerà solo

di siti web realizzati

ma anche di alberi

piantati

Il pianeta che abitiamo

non è un bancomat

restituiamo al pianeta un albero

e a noi pure

