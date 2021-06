Home

29 Giugno 2021

Mamma con bambina in collo minaccia di buttarsi nei fossi, intervengono carabinieri e polizia

Livorno 29 giugno 2021 – Mamma con bambina in collo minaccia di buttarsi nei fossi, intervengono carabinieri e polizia

Piazza della Repubblica, una donna con in braccio una bambina di due mesi “minaccia” di buttarsi di sotto dalla spalletta che costeggia i fossi

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, a dare l’allarme al 112 una passante

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il gesto della donna sarebbe dovuto a seguito di liti familiari.

Da tempo in famiglia, moglie e marito avrebbero avuto delle discussioni ed ieri dopo l’ennesima lite il marito sarebbe uscito di casa e da qui la decisione della donna di scendere in strada con la piccola in collo

Sul posto è intervenuta una pattuglia dei carabinieri che poi ha chiesto supporto ed assieme alla polizia sono riusciti a riportare la donna alla calma e a mettere fuori pericolo la bambina di due mesi.

I volontari della Misericordia di Livorno giunti sul posto con due ambulanze hanno portato per accertamenti la mamma e la bambina in ospedale.

La donna secondo quanto riferito dai carabinieri sarebbe stata ricoverata

La bambina che gode di buona salute è affidata alle cure della nonna materna

