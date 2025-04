“Mamme al Centro”: al Centro Donna uno spazio di sostegno per future e neo mamme

Home

1 Aprile 2025

Livorno 1 aprile 2025

Incontri a ingresso libero ogni primo e terzo mercoledì del mese dalle 10.00 alle 12.00

Mercoledì 2 aprile torna l’appuntamento con “Mamme al Centro”, un progetto dedicato alle donne in gravidanza e alle mamme con figli fino ad un anno. Si tratta di un momento di incontro e condivisione, in cui le mamme troveranno uno spazio morbido allestito con tappeti e cuscini, albi illustrati e testi a tema, dove rilassarsi anche col loro bambino/a. Un luogo dove poter condividere emotività, progetti, gioie e difficoltà e confrontarsi con altre donne e sui temi legati alla maternità e non solo, alla presenza di tre operatrici certificate: le Doule.

La Doula è una figura di supporto alla maternità, che già dalla gravidanza, si occupa dei bisogni emotivi e pratici della donna in attesa, con particolare attenzione anche a quello che è l’entourage familiare della donna, altri figli, partner, animali domestici. Il supporto passa attraverso l’aiuto nelle sfide quotidiane e straordinarie che la donna deve affrontare e si traduce nell’accompagnamento a visite, nella collaborazione nei lavori domestici, nella preparazione dello spazio, soprattutto emotivo, che accoglierà il nascituro, nell’ascolto della madre ma anche della coppia, affinché le scelte possano essere più consapevoli e sempre condivise.

Gli strumenti di lavoro principali della Doula sono la comprensione dei bisogni, il rispetto delle culture, delle tradizioni e delle origini della donna. Scopo del progetto “Mamme al Centro” è anche quello di offrire ascolto alle donne in attesa o recentemente madri che soffrono solitudine e isolamento sociale.

L’attività, ad accesso libero e gratuito, si svolge ogni primo ed il terzo mercoledì del mese dalle 10.00 alle 12.00.

Per info: 338 4658940 (Stefania); 393 8157664 (Silvia); 340 9204224 (Alice).