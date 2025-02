Home

“Mamme al Centro”, parte un’importante attività al Centro Donna di Livorno

3 Febbraio 2025

Livorno 3 febbraio 2025 “Mamme al Centro”, parte un’importante attività al Centro Donna di Livorno (largo Strozzi 3).

Il primo e il terzo mercoledì del mese, dalle 10 alle 12, il gruppo Doule al Centro organizza un appuntamento in cui mamme in attesa o con bambine e bambine piccole possono accedere liberamente e gratuitamente.

Un momento di accoglienza, in cui troveranno uno spazio morbido allestito con tappeti e cuscini dove rilassarsi anche col loro bambino/a, albi illustrati e testi a tema, uno spazio sicuro, di sostegno e rispettoso dove poter condividere emotività, progetti gioie e difficoltà del quotidiano con altre donne, un confronto sui temi legati alla maternità e non, alla presenza della Doula, per un ascolto senza giudizio.

Uno spazio dove sentirsi accolte e libere, in intimità e nel rispetto reciproco.

La Doula è una figura professionale di supporto alla maternità, che rimane di riferimento, nelle principali tappe di crescita del bambino/a fino circa al primo anno di vita, occupandosi dei bisogni emotivi e pratici della donna in attesa o con figli e figlie piccole.

L’attività è organizzata in collaborazione con l’associazione Evelina De Magistris.

Il primo incontro si svolgerà mercoledì 5 febbraio dalle 10 alle 12.