Mammografie gratuite, iniziativa dell’associazione Donna Salute e Cultura

2 marzo 2020

Livorno 2 marzo 2020 – L’Associazione Livorno Donna Salute e Cultura, nel mese dedicato alle iniziative per le Donne, offre un esame mammografico gratuito alle Donne di età compresa dai 45 ai 49 anni, seguendo le Linee guida recepite dalla Regione Toscana per lo screening mammografico.

Importante NON aver eseguito una mammografia almeno nei 12 mesi precedenti.

L’esame verrà effettuato, da un medico radiologo, presso la sede dell’SVS in via San Giovanni 30, Livorno, LUNEDÌ 9 MARZO e MERCOLEDÌ’ 18 MARZO dalle ore 9:00 su appuntamento.

Per prenotare telefonare esclusivamente al numero 3317309227 da lunedì 2 marzo a venerdì 6 marzo dalle ore 9:30 alle ore 10:30.