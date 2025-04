Home

11 Aprile 2025

Collesalvetti (Livorno) 11 aprile 2025 Mancano i fermapiedi nel cantiere, denunciato imprenditore

Proseguono i controlli dei Carabinieri di Livorno per la prevenzione e repressione di ogni forma di violazione sulle norme relative alla sicurezza dei lavoratori e sui luoghi di lavoro. In tale contesto, i carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Livorno, unitamente ai colleghi della Stazione di Collesalvetti, hanno condotto ispezioni in diversi cantieri attivi in zona. In uno di questi, operativo nella zona di Collesalvetti, sono state riscontrate delle irregolarità sul rispetto della normativa di settore. In particolare, al titolare, un 45enne pisano, in qualità di responsabile dell’impresa, i carabinieri hanno contestato il mancato rispetto dell’obbligo delle tavole fermapiede, a tutela dei lavoratori, che garantiscano all’impalcatura un fissaggio stabile e sicuro.

Detta disciplina è compendiata nel D.Lgs. 81 del 2008 all’articolo 138.

Ciò ha comportato per il titolare, oltre alla denuncia penale, anche ammende per un importo di oltre 700 euro.

I controlli continueranno in modo costante a cura dei Carabinieri, sia nei maggiori centro urbani che nel restante territorio della provincia di Livorno.