“Mancano i vaccini, prenotazioni bloccate” il Comune di Rosignano avvisa i cittadini

6 Aprile 2021

Rosignano Marittimo 6 aprile 2021

Prenotazioni bloccate per mancanza di vaccini, è quanto si legge in una nota del Comune di Rosignano Marittimo in provincia di Livorno

Il Comune avvisa la cittadinanza:

“Si comunica altresì che al momento le prenotazioni sono bloccate per mancanza di vaccini disponibili e che è preferibile contattare telefonicamente gli sportelli Comune Vicino e Bottega della Salute per evitare assembramenti e ricevere informazioni, anche in merito alla riapertura del portale per procedere alle prenotazioni per la vaccinazione.

Per tutti gli orari dei servizi di accesso agli sportelli Comune Vicino e Bottega della Salute:”

http://www.comune.rosignano.livorno.it/…/pages/home.php…

