2 Settembre 2025

Cecina (Livorno) 3 settembre 2025 Mancanza di autorizzazioni, sanzionata e chiusa temporaneamente attività di ristorazione a Marina di Cecina

I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Livorno sono stati impegnati in controlli di settore per monitorare il rispetto della normativa in materia di igiene e di somministrazione di alimenti e bevande da parte degli esercizi pubblici della Costa degli Etruschi.

In particolare, i militari, a seguito di capillari verifiche in esercizi pubblici, hanno riscontrato irregolarità in un’attività di ristorazione della frazione Marina di Cecina. Gli ispettori dell’Arma hanno rilevato che il titolare di un ristorante risultava esercitare l’attività di preparazione, somministrazione e vendita di pasti e prodotti senza glutine in assenza di specifica notifica sanitaria e della registrazione all’autorità competente a mezzo della c.d. scia; inoltre tale attività non era contemplata nel manuale di autocontrollo.

In collaborazione con personale dell’Azienda Sanitaria Toscana Nord Ovest, è stata disposta l’immediata sospensione ed inibizione dell’attività sino ad avvenuta risoluzione delle criticità ed è stata elevata una sanzione pari a 3.000 euro a carico del titolare.

Controlli analoghi proseguiranno su tutto il territorio provinciale da parte del N.A.S. in collaborazione con l’Arma territoriale a tutela della salute pubblica e della sicurezza alimentare