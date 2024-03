Home

Cronaca

Mancanza di spazi, Enriques autogestito, il comunicato di Scuola di carta

Cronaca

5 Marzo 2024

Mancanza di spazi, Enriques autogestito, il comunicato di Scuola di carta

Livorno 5 marzo 2024 – Mancanza di spazi, Enriques autogestito, il comunicato di Scuola di carta

“Noi studenti del Liceo Enriques abbiamo deciso di autogestire la nostra scuola.

Con questo gesto evidenziamo in particolar modo ciò che ha da sempre mobilitato la nostra comunità studentesca: la mancanza di spazi.

Indipendente dall’orientamento di qualsiasi forza politica sia stata al governo, da sempre si preferisce tagliare i fondi all’istruzione.

Nel lontano 2019 dopo la chiusura della succursale “Calafati” per la sua inagibilità, furono proposti i doppi turni. Ciò fece scattare una lunga settimana di sciopero da parte dei nostri studenti, ai quali si unirono tutti quelli degli altri istituti, conclusa poi per l’arrivo di una soluzione “momentanea”.

“Calafati” sarebbe stato agibile nel 2024, nell’attesa avremmo dovuto svolgere le attività dividendoci tra la sede ed i due nuovi plessi: La succursale “Goldoni” ed i fondi commerciali di “Porta a Mare”. Entrambi i plessi riportano diverse criticità.

Il “Goldoni” presenta aule ristrette, che non agevolano la divisione della rotazione delle classi tra i vari plessi, in quanto vi siano prevalentemente classi un numero di ragazzi superiore alla capienza di quelle classi.

“Porta a mare” •Trattandosi appunto di stanze destinate all’uso commerciale, si ha l’ingresso diretto sul marciapiede, e ciò agevola l’intrusione di curiosi od animali che interrompono la lezione.

Non è presente un sistema di riscaldamento, ma bensì ogni “classe” è fornita di due stufette, insufficienti però per garantire una temperatura favorevole durante le giornate più fredde.

Ogni due classi viene diviso un singolo water, ciò va a creare lunghe file, che spesso portano ad assentarsi per molto tempo.

La sede stessa non si salva, infatti il tetto riporta problemi d’infiltrazioni ormai da anni se non decenni, che porta l’allargamento di molte aule sia al secondo piano che al primo,vedi la recente evacuazione dell’istituto.

Nonostante non siamo d’accordo con il concetto di “meno peggio”, riconosciamo che il possesso di questi spazi seppur precari, ci garantisce un lontanamente “decente” svolgimento delle attività.

Quest’anno, il 2024, l’anno nel quale “Calafati” doveva essere pronto al nostro utilizzo, inizieranno i lavori.

L’ente privato di “Porta a Mare” intanto, ormai da mesi ribadisce la sua volontà di voler interrompere la concessione, se non aumentando l’importo d’affitto.

La presidente della provincia e tutti i suoi collaboratori hanno sempre fatto le proprie supposizioni, e con molta fermezza dichiaravano che le aule sarebbero state senza alcun dubbio riconfermate.

Facendo un calcolo tra le iscrizioni al poro sono anno scolastico ed i maturandi in uscita, il numero di studenti frequentanti la nostra scuola il prossimo anno dovrebbero essere leggermente maggiore a quello attuale.

Ad oggi la provincia sta continuando le trattative, chiedendo addirittura meno aule di quelle già in concessione, rimarrebbero quindi fuori delle classi intere, alle quali andrebbe fatta fare una rotazione interna durante le ore della giornata.

Quindi ad oggi dopo 5 anni ci ritroviamo nella stessa situazione:

non sappiamo se a settembre avremmo gli spazi sufficienti per accogliere tutti noi, le istituzioni non ce ne garantiscono di nuovi, e quelli attuali oltre al non essere riconfermati presentano enormi problematiche.

Siamo stanchi di scadenze mai rispettate, vogliamo una mappatura dei possibili spazi utilizzabili, non solo di quelli già in possesso dalla provincia. Vogliamo certezze, non supposizioni”.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin