6 Febbraio 2026

Mancata corsa per Elba, Boni ad Amadio: “Col maltempo la scelta è del capitano. Sicurezza prioritaria”

Livorno 6 febbraio 2026 Mancata corsa per Elba, Boni ad Amadio: “Col maltempo la scelta è del capitano. Sicurezza prioritaria”

“In caso di maltempo è il capitano che decide se ci sono le condizioni di sicurezza per far viaggiare una nave. E’ giusto e legittimo che sia così. Questa è una regola condivisa della navigazione, che non mette assolutamente in discussione il contratto di servizio con Toremar nè la continuità territoriale tra il territorio toscano e l’Arcipelato”.

Così l’assessore regionale ai trasporti Filippo Boni risponde alla consigliera regionale di Fratelli d’Italia Marcella Amadio, che sulla stampa ha attaccato il presidente Giani e lo stesso assessore Boni sollecitandoli a non accettare da Toremar “decisioni singolari che provocano notevoli disagi agli utenti”.

“Capisco il disappunto del gruppo di residenti elbani che non ha potuto usufruire del traghetto delle 22,30 del 2 febbraio – aggiunge Boni – tuttavia credo che la tutela della sicurezza sia individuale che collettiva sia prioritaria. Concordo con la consigliera Amadio sul fatto che la continuità territoriale non sia un optional e che Toremar debba assolutamente garantirla nel rispetto del contratto di servizio stretto con la Regione Toscana, ma in questo specifico caso la polemica appare prestesuosa: non siamo davanti ad una scelta commerciale o ad un servizio saltato per futili motivi, bensì ad una consapevole scelta di prudenza da parte del capitano incaricato di condurre il traghetto, la persona responsabile della sicurezza di tutti i passeggeri a bordo. E siamo chiamati a rispettare la sua decisione”.