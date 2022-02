Mancata messa in sicurezza attraversamento pedonale, USB protesta a Stagno (Foto e video)

Collesalvetti

17 Febbraio 2022

Che fine hanno fatto i lavori per il nuovo attraversamento pedonale di fronte alla raffineria?

E’ quanto si chiede il sindacato Usb che questa mattina alle 07.00 ha protestato a Stagno

A seguito dei numerosi incidenti ma soprattutto dopo la morte del nostro collega investito di fronte allo stabilimento sulle strisce pedonali; avevamo deciso di sostenere la legittima protesta di tutti gli operai per ottenere la messa in sicurezza dell’attraversamento pedonale.

Le istituzioni, Sindaco di Collesalvetti in testa, si erano impegnate a far eseguire almeno alcuni lavori per tamponare questa situazione.