Mancata precedenza, anziano picchiato da minore dopo un incidente in via Mastacchi

27 Ottobre 2024

Livorno 27 ottobre 2024 Mancata precedenza, anziano picchiato da minore dopo un incidente in via Mastacchi

Un incidente stradale si è verificato ieri mattina, poco prima delle ore 10, in via Mastacchi, all’altezza dell’intersezione con via Azzati. Lo scontro è avvenuto tra un’auto e uno scooter, in seguito a una presunta mancata precedenza da parte dell’automobilista. Per evitare l’impatto, il conducente dello scooter – un minore – ha perso il controllo del mezzo, cadendo a terra.

Le conseguenze più gravi non sono però legate al sinistro in sé: dopo l’incidente, il giovane conducente dello scooter avrebbe colpito al volto l’anziano automobilista con un pugno, apparentemente in preda alla rabbia per l’accaduto.

Entrambi i coinvolti sono stati soccorsi dalle ambulanze della SVS e della Croce Rossa e trasportati all’ospedale per accertamenti e cure. Sul posto la Polizia Municipale per effettuare i rilievi necessari e raccogliere le testimonianze presenti per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti