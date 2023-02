Home

Mancata sostituzione addetta mensa in Gorgona, Solimano solidale con la polizia penitenziaria, "evento inverosimile ed inaccettabile"

10 Febbraio 2023

Livorno 10 febbraio 2023

Anche il garante dei detenuti Marco Solimano interviene sulla vicenda della mancata sostituzione dell’addetta mensa nel carcere di Gorgona, denunciato dalla Cisl qualche giorno fa

“Interruzione servizio mensa al carcere di Gorgona, serve una immediata sostituzione dell’addetta malata per la ripresa dell’attività”

Il Garante dei diritti delle persone private della libertà Marco Solimano esprime la propria vicinanza e solidarietà al personale della polizia penitenziaria e non solo che si trova a vivere una situazione di grave difficoltà a causa della interruzione del servizio mensa sull’isola di Gorgona.

Trovo inverosimile ed inaccettabile che a causa della malattia della lavorante in mensa la ditta appaltante non abbia immediatamente provveduto ad una sostituzione per garantire la continuità del servizio.

Sollecito dunque una immediata soluzione della questione e la ripresa del servizio mensa.

Le condizioni sull’isola sono già di per sé difficili soprattutto nei mesi invernale. A difficoltà climatiche si aggiunge una cronica mancanza di personale che grava inevitabilmente suo servizio destinati ai detenuti, soprattutto per le videochiamate e le comunicazioni verso le famiglie all’esterno.

A tutto questo si aggiunge la mancanza di un direttore stabile, per Livorno e Gorgona, che inevitabilmente determina disservizi e criticità.

E’ necessario quanto prima ristabilire condizioni che consentano certezze, stabilità e programmazione nel lavoro e nelle attività che si svolgono sull’isola”

