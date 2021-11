Home

Mancate revisioni, sequestro veicolo senza assicurazione, il bilancio dei controlli dei carabinieri

12 Novembre 2021

Livorno 12 novembre 2021

Nel corso dei servizi disposti nell’ultima settimana i Carabinieri della Compagnia di Livorno hanno proseguito nell’intensificazione dei controlli nel centro cittadino.

Gli uomini dell’Arma hanno controllato 1062 persone e 621 veicoli, oltre all’ordinario svolgimento di attività connesse all’ordine pubblico.

In particolare è stato posto in essere un servizio a largo raggio, che ha interessato il centro cittadino, il quartiere “SHANGAI” e il lungomare. Le attività poste in essere hanno consentito: di individuare, identificare e segnalare per l’espulsione, al competente Ufficio Immigrazione, 1 straniero irregolare sul territorio nazionale. Nel medesimo contesto si è proceduto al controllo di 69 veicoli e 102 persone, elevando 5 sanzioni al Codice della Strada, 3 delle quali riferite a mancata revisione, 1 con sequestro del mezzo per mancata assicurazione e 1 ritiro di patente, in quanto straniera e non convertita nei termini previsti.

