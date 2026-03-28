Cronaca

28 Marzo 2026

Livorno 28 marzo 2026 Mancati rimborsi vita indipendente, l’intervento di Alessandro Perini (FdI)

Alessandro Perini (FdI) interviene sul meccanismo attuale dei rimborsi per i progetti di vita indipendente definendolo profondamente sbagliato.

“Invece di nominare un nono assessore in Giunta, che costerà ai contribuenti circa 180 mila euro l’anno, senza considerare auto blu e costi indiretti, Giani dovrebbe pensare ai continui ritardi nei rimborsi ai disabili inseriti nel progetto “Vita Indipendente”.

“Vita Indipendente” è un’iniziativa che, nelle intenzioni, dovrebbe aiutare le persone con disabilità a costruire un percorso di autonomia, ma che nella realtà rischia sempre più di trasformarsi in un problema economico per chi ne usufruisce.

Una situazione che lascia perplessi, soprattutto alla luce delle difficoltà concrete segnalate dagli utenti, costretti ad anticipare di tasca propria spese importanti per assistenza, fisioterapia, trasporti e servizi essenziali.

Il meccanismo attuale è infatti profondamente sbagliato: le persone con disabilità, che spesso non dispongono di grandi risorse economiche, sono costrette ad anticipare cifre anche rilevanti, con la promessa di un rimborso che, nei fatti, non sempre arriva nei tempi previsti.

Rimborsi che, almeno sulla carta, dovrebbero arrivare nel giro di due settimane, ma che nella pratica continuano a registrare ritardi.

L’ennesima segnalazione riguarda un’utente che, prima del 7 marzo, ha anticipato quasi mille euro ed è ancora oggi in attesa del rimborso. Una situazione tutt’altro che isolata, che si ripete ormai da mesi e che dimostra come il sistema, così concepito, rischi di diventare insostenibile.

È evidente che un sistema di questo tipo, se non accompagnato da rimborsi puntuali, diventa insostenibile. Già di per sé anticipare cifre di questa entità non è semplice per nessuno, figuriamoci per chi vive una condizione di fragilità e deve programmare con attenzione ogni spesa per arrivare a fine mese.

Per questo chiediamo alla ASL di procedere con la massima urgenza al pagamento dei rimborsi dovuti, evitando ulteriori ritardi che rischiano di mettere in difficoltà concreta le persone coinvolte.

Allo stesso tempo, è necessario che la Regione Toscana intervenga per rivedere radicalmente il funzionamento del progetto. Un modello basato sull’anticipazione delle spese da parte degli utenti, senza garanzie di tempi certi nei rimborsi, è un modello che non funziona.

Di fronte a tutto questo, appare quantomeno fuori luogo che tra le priorità di Giani si trovi l’aumento del numero degli assessori, mentre chi ha più bisogno è costretto ad anticipare alla Regione risorse che spesso non ha.

Fratelli d’Italia non vuole che un “aiuto” si trasformi in un problema: più che “Vita Indipendente”, questa rischia di diventare una vita in debito.