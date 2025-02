Home

Mancato rinnovo Ccnl metalmeccanici, mercoledì presidio davanti alla raffineria Eni di Stagno

18 Febbraio 2025

Mercoledì 19 febbraio dalle 8.30 alle 11.30 davanti all’ingresso della raffineria Eni di Stagno è in programma un presidio dei lavoratori delle ditte metalmeccaniche che lavorano in appalto per lo stabilimento.

L’iniziativa – organizzata dal Coordinamento unitario Fim Fiom Uilm ditte in appalto raffineria Eni – si svolge in concomitanza alla giornata di sciopero di 4 ore proclamata a livello nazionale da Fiom-Cgil, Fim-Cisl e Uilm-Uil per il mancato rinnovo del CCNL metalmeccanici.