Home

Cronaca

Ambiente

Mangiaplastica al mercato centrale, porta le tue bottiglie PET e ricevi sconti sulla spesa

Ambiente

23 Febbraio 2024

Mangiaplastica al mercato centrale, porta le tue bottiglie PET e ricevi sconti sulla spesa

Al Mercato Centrale arriva il Mangiaplastica, un eco-compattatore destinato alla raccolta delle bottiglie in PET

Livorno, 23 febbraio 2024 – Mangiaplastica al mercato centrale, porta le tue bottiglie PET e ricevi sconti sulla spesa

Lunedì 26 febbraio, alle ore 12, nel Salone Centrale del Mercato Coperto sarà inaugurato un eco-compattatore destinato alla raccolta degli imballaggi in PET.

Saranno presenti il sindaco Luca Salvetti, l’assessora all’Ambiente Giovanna Cepparello e l’assessore al Commercio Rocco Garufo.

Il macchinario, che sarà installato al Mercato delle Vettovaglie, è acquistato dal Comune di Livorno attraverso il programma Mangiaplastica, promosso dal Ministero dell’Ambiente, volto alla sperimentazione di un nuovo metodo di raccolta degli imballaggi in PET, in particolare le bottiglie ad uso alimentare. Il programma prevede l’incentivazione della raccolta selettiva attraverso gli eco-compattatori distribuiti sul territorio cittadino, dove i cittadini possono conferire le bottiglie in plastica.

L’eco-compattatore riconosce il materiale in ingresso attraverso la lettura del codice a barre, ed accetta solamente bottiglie in PET. Gli imballaggi accettati sono compattati dalla macchina e stoccati nei cassoni interni.

Il sistema incentivante prevede che per ogni bottiglia conferita venga rilasciato un ecopunto (la macchina rilascia uno scontrino); con la raccolta di 100 ecopunti sarà possibili usufruire di uno sconto del 5% nei negozi del mercato che hanno aderito all’iniziativa, riconoscibili attraverso l’esposizione di un apposito adesivo.

I dati dei conferimenti e dei quantitativi saranno registrati e trasmessi al Ministero per le valutazioni del progetto.

Il metodo della raccolta selettiva garantisce un’elevata qualità del rifiuto raccolto e di conseguenza una maggiore efficienza dei processi di riciclo del materiale. Inoltre, riducendo il volume delle bottiglie, si efficientano i processi di raccolta e trasporto, molto incidenti su tutto il processo di gestione dei rifiuti.

CONDIVIDI SUBITO!

0



Linkedin