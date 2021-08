Manifestazione ciclistica “2° Trofeo Abate”, le modifiche alla viabilità

Cronaca

21 Agosto 2021

Domenica 22 agosto

Modifiche alla viabilità per la manifestazione ciclistica “2° Trofeo Abate”

Livorno, 21 agosto 2021

Si svolgerà domenica prossima, 22 agosto, la seconda edizione del Trofeo Abate, manifestazione ciclistica organizzata dal Gruppo sportivo Carli Salviano Coop. La Variante, con due gare riservate alle categorie esordienti 1° e 2° anno.

Queste le modifiche alla viabilità previste per domenica 22 agosto al fine di consentire lo svolgimento della gara in condizioni di sicurezza:

dalle ore 6 alle ore 14 divieto di sosta con rimozione forzata lungo entrambi i lati del tratto di via di Levante interessato dalle fasi di arrivo della competizione;

divieto di transito e di sosta con rimozione forzata nella corsia di via dei Pelaghi compresa tra il civico 13/A e il parcheggio adiacente al circolo Carli, e nel parcheggio stesso;

dalle ore 9 fino al termine della manifestazione, per il tempo strettamente necessario al passaggio di atleti e accompagnatori, temporanea sospensione della circolazione nelle strade interessate dal trasferimento della competizione (tra le quali via dei Pelaghi in uscita dal circolo Carli, via Costanza, via di Salviano, via della Padula, via Bacchelli, via Misul, via degli Acquedotti, via dell’Artigianato, via degli Arrotini, via degli Acquaioli, via Pian di Rota tratto di via Provinciale Pisana, via dello Struggino) e nelle strade interessate dai due circuiti di gara: via Pian di Rota incrocio via dello Struggino, via delle Sorgenti, rotatoria La Cigna, via dell’Artigianato, Arrotini, Acquaioli; via degli Acquedotti dalla rotatoria in direzione centro, via Masi, via dei Condotti Vecchi, via Graziani, via Bacchelli, via della Padula, via di Salviano con arrivo dopo la dopo la rotatoria di via di Levante.